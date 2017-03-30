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В апреле 84 долгожителя Псковской области получат персональные поздравления от президента

30.03.2017 08:57 ПЛН, Псков

В Псковской области 84 долгожителя из 20 районов области отметят в апреле 90-летние и 95-летние юбилеи. Все они получат персональные поздравления от президента России Владимира Путина.

По информации отдела социальных выплат регионального Отделения ПФР, 90-летний юбилей отметят 74 пенсионера из Псковского, Островского, Стругокрасненского, Новоржевского, Пустошкинского, Великолукского, Плюсского, Локнянского, Невельского, Новосокольнического, Усвятского, Дновского, Гдовского, Пыталовского, Куньинского, Пушкиногорского, Бежаницкого, Дедовичского, Порховского, Себежского райнов.

95 лет исполнится 10 жителям региона, проживающим в Псковском, Пустошкинском, Новосокольническом, Дновском, Опочецком, Великолукском районах.

Отметим, что большинство среди апрельских юбиляров составляют женщины - их 72 человека. 

Добавим, что специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области  ежемесячно  проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные   и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.

Источник: Псковская Лента Новостей



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