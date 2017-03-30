Взрывоопасные предметы обезвредили в Заверняйке и Богданово

Взрывоопасные предметы обезвредили в деревнях Опочецкого и Псковского района 29 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Так, в опочецкой Заверняйке саперы обезвредили артснаряд калибра 76 мм, а в деревне Богданово Псковского района - артснаряд калибра 210 мм.

Кроме того, в Новосокольническом районе в деревне Пожары были уничтожены несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны из ранее обезвреженных: две гранаты Ф1, две минометные мин 82 мм, два артснаряда калибра 76 мм.

Источник: Псковская Лента Новостей