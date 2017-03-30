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Псковская фирма задолжала работникам более полумиллиона рублей

30.03.2017 09:43 ПЛН, Псков

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения прав работников ООО «СП и КО» на своевременное получение заработной платы.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 25 работникам предприятия не выплачена заработная плата за январь и февраль 2017 года на общую сумму более 530 тысяч рублей.
 
В этой связи прокурором города в адрес директора ООО «СП и КО» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном ст. 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).
 
В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.
Мировому судье судебного участка №42 Пскова направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по выплате заработной платы за январь и февраль 2017 года.
 
В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объеме.

Источник: Псковская Лента Новостей



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