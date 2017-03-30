В новосокольнической деревне единственный пожарный водоем находится в замусоренном состоянии

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на территории муниципального образования «Пригородная волость» Новосокольнического района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что единственный пожарный водоем в деревне Старосокольники Новосокольнического района находится в замусоренном и засоренном состоянии, что не соответствует требованиям пожаротушения.

Кроме того, в деревне отсутствует указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарного водоема, к нему не обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

Также отсутствует площадка для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды.

В этой связи прокурором района в Новосокольнический районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию сельского поселения «Пригородная волость» устранить выявленные нарушения закона.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре района.

Источник: Псковская Лента Новостей