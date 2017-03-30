Сегодня: Четверг, 30 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Суперхиты мясных продуктов Возмущены и требуют опровержения Аренда Для женщин-автомобилистов Вейдерсы из неопрена Черное молоко Конкурс на звание лучшей Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой
В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье, 2 апреля, в Псковской области возможно резкое потепление. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова,...11



Начинается видеотрансляция программы «Двойная трепанация»

30.03.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двойная трепанация», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Как обычно, он будет посвящен обсуждению самых интересных и резонансных тем недели. Программу ведут Юрий Стрекаловский и Денис Камалягин.

Ключевые темы выпуска: в Пскове прошла акция «Он нам не Димон»; псковские священники пожаловались патриарху на митрополита Евсевия; почему выдвиженцы «Яблока» уходят в «Единую Россию».

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь