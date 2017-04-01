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Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону принимает сообщения о преступлениях по «телефону доверия»

02.04.2017 08:52 ПЛН, Псков

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону Западного военного округа принимает сообщения о преступлениях по «телефону доверия».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, осуществляется рассмотрение сообщений о преступлениях и предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, к которым относятся:
 
-преступления, совершенные военнослужащими (Минобороны РФ, ФСБ РФ (за исключением военнослужащих пограничной службы), ФСО РФ, Росгвардии, МЧС РФ) и гражданами, проходящими военные сборы;
 
-преступления, совершенные лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения;
 
-преступления, совершенные работниками открытого акционерного общества «Оборонсервис» и управляемых им открытых акционерных обществ, общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;
 
-преступления, совершенные работниками страховых компаний, осуществляющих за счет бюджетных средств страхование жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.
 
Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону Западного военного округа расположен по адресу: Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 9 (1-й этаж). Сообщения о преступлениях в следственном отделе принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (8112) 74-71-62. Этот же номер используется круглосуточно в качестве телефонной линии «ребенок в опасности».
 
Кроме этого, руководитель военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону полковник юстиции Виталий Миронов принимает в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 13.00 по телефону: 8 (8112) 74-77-76, заместитель руководителя военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону майор юстиции Антон Степанов принимает во вторник и четверг с 15.00 до 18.00 по телефону: 8 (8112) 74-84-43, а дежурный следователь - круглосуточно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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