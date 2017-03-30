На военную службу в апреле-июле планируется призвать 142 тысячи человек - указ Путина

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Политика
Анна Насыбулина о заявлениях Константина Вилкова: Политические провокации - один из грязных методов ведения предвыборной кампании23
Коммунист может сменить «чуткого, внимательного и отзывчивого» единоросса в попечительском совете фонда капитального ремонта Псковской области12
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Общество
Управление ПФР в Пскове и районе рекомендует жителям контролировать свой индивидуальный лицевой счет1
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На «Русском Западе» в Пскове Павел Фокин представит книгу «Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый»1