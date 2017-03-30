На военную службу в апреле-июле планируется призвать 142 тысячи человек - указ Путина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в апреле - июле 2017 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает «Интерфакс».

Согласно указу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу планируется призвать 142 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

Указ также предусматривает увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан.

Напомним, в рамках весенней кампании в Псковской области призовут в армию порядка 900 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей