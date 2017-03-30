Общественники группы «Псков - зеленый город» отстояли деревья у дома №21 на Октябрьском проспекте

деревья, которые планировалось спилить ради расширения парковки у дома №21 по Октябрьскому проспекту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», лидер которого, депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг также занимался этим вопросом, под угрозой спила оказались почти 20 деревьев. Общественной группе «Псков - зеленый город» и неравнодушным псковичам удалось отстоять. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», лидер которого, депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг также занимался этим вопросом, под угрозой спила оказались почти 20 деревьев.

Согласно закону о санитарной защитной зоне, парковочные места не должны располагаться ближе 10 метров от жилого дома. 23 марта жители дома разместили в социальных сетях информацию о появлении лент новой парковочной разметки на зеленой зоне, которая «захватывает» два ряда деревьев. По словам жителей, эти деревья для них жизненно необходимы. На каждое дерево жильцами были повешены «защитные» объявления о незаконности их возможной ликвидации.

Жильцы обратились также с жалобой в Управление городского хозяйства, где им сообщили, что разрешения на спил деревьев УГХ не давало, так как официального обращения пока не поступало.

Жильцы собрали подписи под обращением в Управление городского хозяйства с просьбой включить представителей жильцов в работу комиссии и учесть их мнение.

В результате встречи, в которой приняли участие жильцы, представители УГХ и организации, которая намеревалась расширить парковку, было обсуждено состояние и местонахождение каждого попавшего в зону возможного проезда на парковку и самой парковки дерево. Жильцам и общественникам удалось изменить мнение представителей банка о схеме организации парковки и схеме движения машин и в итоге отстоять практически все деревья, которые, как выяснилось в ходе осмотра, находятся в нормальном состоянии. Только одно дерево будет ликвидировано для организации парковочного места для инвалидов.

Общественная группа «Псков - зеленый город» вместе с жильцами дома будет контролировать проектирование реконструкции парковки и ход работ.

Источник: Псковская Лента Новостей