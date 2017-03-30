Сегодня: Четверг, 30 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Возмущены и требуют опровержения Аренда Вейдерсы из неопрена Для женщин-автомобилистов Лучшая интерьерная печать в Пскове Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой Черное молоко Конкурс на звание лучшей
В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье, 2 апреля, в Псковской области возможно резкое потепление. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова,...9



Облизбирком единогласно одобрил внесение изменений в отдельные законодательные акты Псковской области

30.03.2017 10:14 ПЛН, Псков

Псковский областной избирком единогласно согласился с проектом закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области». 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, руководствуясь статьей 64 Устава Псковской области и учитывая итоги его обсуждения с председателями территориальных избирательных комиссий, руководителями региональных отделений политических партий, члены Избирательной комиссии Псковской области, которые присутствовали на заседании в полном составе (14 человек), единогласно постановили согласиться с проектом закона Псковской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области».
 
Проект закона будет направлен для рассмотрения в Псковское областное Собрание депутатов, председателю избиркома Николаю Цветкову поручено обеспечить сопровождение проекта закона в комитетах областного Собрания депутатов и на сессии.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь