Среднемесячная температура воздуха в апреле в Псковской области ожидается на 1 градус выше нормы

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» и ФГУ «Авиалесоохрана», среднемесячная температура воздуха в апреле ожидается на 1 градус выше нормы.

Месячная сумма осадков ожидается 90-130% от нормы. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в первой декаде апреля дневные температуры прогнозируются +3…+8 градусов С, в отдельные дни воздух может прогреться до +9…+12 градусов С. Преобладающие ночные температуры ожидаются -2…+3 градуса С, в отдельные ночи с понижением до -5 градусов С.

Во второй и третьей декадах апреля преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах +6…+11 градусов С, а ночные температуры ожидаются +2…+7 градуса С, возможно понижение в отдельные ночи до 0…-2 градусов С. В отдельные дни возможно повышение дневных температур до +12…+17 градусов С.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах в норме для данного периода года. Вскрытие Псковского и Чудского озер ото льда прогнозируется в середине апреля. Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.

На территории области в апреле, по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», прогнозируется не выше 2-го класса пожарной опасности по погодным условиям. В течение месяца возможны случаи неконтролируемых палов травы.

Источник: Псковская Лента Новостей