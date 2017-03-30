Бари Алибасов научил сценическому обаянию ребят из «Ты супер!»

В эту субботу, 1 апреля, завершится первый этап отборочных испытаний шоу «Ты супер!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, прошедшие в следующий тур участники уже репетируют новые концертные номера.

Помочь ребятам из Казахстана, 17-летнему Владу Лоскутову и 10-летнему Роману Корнееву, вызвался их земляк - музыкант, продюсер Бари Алибасов. Заслуженный артист РФ пригласил конкурсантов к себе в студию.

Дружба дружбой, но Алибасов пригласил конкурсантов в первую очередь для того, чтобы дать им несколько профессиональных советов. В первом туре парни показали себя сдержанными исполнителями. Музыкальный продюсер научил Рому и Влада правильному поведению на сцене. Бари попросил их петь более ярко, открыто показывать эмоции, дать волю сценическим движениям. Эта встреча оказалась важной не только для Влада и Ромы, но и для самого Алибасова. Закаленный шоу-бизнесом продюсер искренне похвалил парней: «Они очень органичные и естественные! Замечательные дети, я получаю удовольствие от их пения. С моими земляками мы обсудили всё: и город, и каким он стал сегодня и как их там в детских домах воспитывают. Я прямо окунулся в свое детство, спасибо большое каналу НТВ за этот проект, спасибо этим ребятам!».

Продолжение конкурса зрители увидят уже в субботу, 1 апреля, в 20.00 на телеканале НТВ. Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Напомним, на конкурсе Псковскую область успешно представляет 16-летняя школьница из Струг Красных Арины Павловой. Проголосовать за нее можно здесь>>>.

В прошлую субботу стружанка исполнила композицию «Кукушка» группы «Кино» и прошла в следующий тур. Девушку поддержали певица Елка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина и певец Стас Пьеха.

Источник: Псковская Лента Новостей