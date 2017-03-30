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В России нашли идеальную пару колготок

30.03.2017 19:46 ПЛН, Псков

Роскачество закончило исследование женских колготок. Самые известные бренды прошли тест на прочность, растяжимость, способность ткани сохранять форму и еще десяток показателей.

Бренды «Золотая Грация», Эра Elegant, Allure, Сalzedonia, Conte Giulia Like, Dim, Golden Lady, Glamour, Innamore, Minimi, Pompea, Omsa, Filodoro, Sisi, Pierre Cardin, Orodoro, Tj Collection, Falke, Seidenglatt, Philippe Matignon, Sanpellegrino, Levante Ambra, Jeannette Ore представили свои образцы для экзамена.

Согласно результатам исследований, 7 брендов признаны высококачественными: «Золотая Грация», Calzedonia, Levante Ambra, Philippe Matignon, Pierre Cardin, Pompea, Sanpellegrino.

Согласно результатам исследования, в основном рынок наполнен безопасным качественным товаром, нарушения выявлены в менее 20% случаев и носят исключительный характер. Потребительские мифы о токсичности колготок - не подтвердились, ни в одном образце токсичного красителя, формальдегида и других вредных веществ обнаружено не было.

Исследование выявило ряд случаев несоответствия реального изделия заявленным потребительским характеристикам. Так, в образцах Allure и Minimi реальное содержание лайкры оказалось ниже заявленного.

В ходе исследования были найдены 5 колготок, реальный размер которых не соответствовал привычному для российских женщин размеру. Это товары под торговыми марками ЭРА ELEGANT и ALLURE.

Детальные результаты исследования по каждому конкретному образцу доступны на портале Роскачества.

Источник: Псковская Лента Новостей



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