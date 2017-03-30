Сегодня: Четверг, 30 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Суперхиты мясных продуктов Возмущены и требуют опровержения Для женщин-автомобилистов Вейдерсы из неопрена Аренда Конкурс на звание лучшей Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Черное молоко Лучшая интерьерная печать в Пскове
В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье, 2 апреля, в Псковской области возможно резкое потепление. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова,...11



В Псковской области выявлены подростки, которые стали участниками суицидальной игры в сети

30.03.2017 12:48 ПЛН, Псков

В Псковской области выявлены подростки, которые стали участниками суицидальной игры в сети. Как передает корреспондент Псковской Ленты, об этом на сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин, отвечая на вопрос депутата Елены Даньшовой («Единая Россия») о борьбе с суицидальными проявлениями среди подростков.

Юрий Инстранкин пояснил, что в 2016 году в регионе выявлено 5 подростков, которые «шли по игре» в сети. «Со всеми проведены беседы, все отрицали, что хотели дойти до последнего задания и выполнить его», - отметил он.

Руководитель УМВД России по Псковской области также сообщил, что в Псковской области не выявлено ни одного куратора «групп смерти». Кроме того, по его словам, даже по России таких фактов выявлено очень мало. «Спланированная работа идет за пределами страны. Все цепочки и команды идут оттуда», - заключил Юрий Инстранкин. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь