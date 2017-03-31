КонсультантПлюс запустил новую студенческую онлайн-игру «Интернет: доверяй, но проверяй!»

С 22 февраля по 22 мая КонсультантПлюс приглашает псковичей принять участие в новой студенческой онлайн-игре КонсультантПлюс на сайте edu.consultant.ru. На этот раз студентам предлагается ответить на 20 вопросов, связанных с правовыми отношениями в Интернете, начиная с покупок в Интернет-магазинах и заканчивая защитой авторских прав в блогах и соцсетях.

«Если вы ведете блог, покупаете товары в Интернет-магазинах, скачиваете музыку или фильмы в Интернете, значит, вы опытный Интернет-пользователь. А хорошо ли вы осведомлены о подводных камнях в сети? Проверьте себя в новой онлайн-игре КонсультантПлюс «Интернет: доверяй, но проверяй!» и получите шанс стать обладателем одного из 9 ценных призов!» - призывают организаторы.

Наградой участникам также станут новые знания, которые помогут более эффективно и со знанием дела взаимодействовать на просторах сети. «Так что каждый участник будет в выигрыше!» - подчеркнули в КонсультантПлюс.

К участию в игре приглашаются студенты высших и средних специальных учебных заведений Российской Федерации.

Чтобы стать участником игры, познакомьтесь с правилами игры и зарегистрируйтесь. А дальше ответьте верно на 20 вопросов, и вы в финале.

После официального завершения игры (15 мая 2017 г.) среди финалистов состоится розыгрыш ценных призов (об этом будет дополнительно сообщено на сайте edu.consultant.ru).

При розыгрыше призов используются указанные участниками контактные данные при регистрации в игре. Один студент может принять участие в розыгрыше только один раз.

Личное присутствие призеров на розыгрыше не является обязательным.

С подробными правилами игры можно ознакомиться на сайте http://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/rules/

Призы, участвующие в розыгрыше:

- планшет (2 комплекта);

- смартфон (2 комплекта);

- электронная книга (2 комплекта);

- внешний жесткий диск (3 комплекта).

Выиграть приз может каждый, главное верить в свою удачу!

Более 10 000 студентов со всей страны уже приняли участие в онлайн-играх КонсультантПлюс. Попробуйте и вы!

Информационную поддержку и помощь в получении призов оказывает региональный представитель КонсультантПлюс в г. Пскове и Псковской области ООО «Центр правовой информации Консультант»: г. Псков, Октябрьский пр., 56, оф. 1010. Тел. (8112) 66-31-31, www.exlege.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей