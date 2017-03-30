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В Псковской области участились случаи хищения велосипедов

30.03.2017 13:07 ПЛН, Псков

За последнее время на территории Псковской области отмечены хищения велосипедов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в Пскове из подъезда дома по улице Шестака свободным доступом похищен велосипед. А в Красногородске из гаража по улице Набережной совершена кража мопеда.
 
Как показывает практика, с приходом весны все чаще объектами преступных посягательств становятся велосипеды. В этой связи полиция рекомендует владельцам двухколесных машин придерживаться определенных правил.
 
Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.
 
Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь. Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию по 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и внешность возможных подозреваемых. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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