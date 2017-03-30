Законопроект о пенсиях за выслугу лет муниципальным служащим в Псковской области принят во втором чтении

Законопроект «О пенсиях за выслугу лет муниципальным служащим в Псковской области» принят во втором чтении на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ был существенно доработан после первого чтения, проект закона был принят в новой редакции.

Напомним, что законопроект о выплатах муниципальным служащим разработан в связи с принятием Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ, предусматривающим поэтапное увеличение пенсионного возраста для служащих до 65 лет. Данный федеральный закон также увеличивает минимальный стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет до 20 лет. Ранее он составлял 15 лет.

Приложением к закону области установлены минимальные размеры пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в Псковской области. Например, человек, работавший в должности главы администрации города и имеющий стаж муниципальной службы 15 лет, может рассчитывать на 5000 рублей доплаты.

Принятие законопроекта повлечет дополнительные затраты средств областного бюджета.

В среднем, предлагаемый к утверждению проектом закона минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, имеющим стаж муниципальной службы более 30 лет, больше минимального размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, имеющим стаж муниципальной службы более 25 лет, увеличивается на 5-7% в зависимости от занимаемой должности.

По информации управления внутренней политики администрации области, общее количество муниципальных служащих, имеющих стаж более 30 лет, - 125 человек. Предполагаемый выход их на пенсию в 2016 году - 3, в 2017 г. - 22, 2018 г. - 5, 2019 г. - 7, 2020 г. - 8, 2021 г. - 3, 2022 г. - 9, 2023 г. - 3, 2024 г. - 4, 2025 г. - 2, 2026 г. - 3, 2027 г. - 2, 2028 г. - 2, 2029 г. - 2, 2030 г. - 1, 2031 г. - 1.

Действующие в настоящее время минимальные размеры пенсий за выслугу лет муниципальным служащим были утверждены в 2009 году. Изменения минимальных размеров пенсий в связи с инфляцией более не вносились.

Источник: Псковская Лента Новостей