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Два законопроекта о библиотечном деле одобрили региональные парламентарии

30.03.2017 13:47 ПЛН, Псков

Два законопроекта, связанных с организацией деятельности библиотек, одобрили депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Речь идет о документах «Об отдельных вопросах в области библиотечного дела в Псковской области» и «Об обязательном экземпляре документов Псковской области».
 
Оба законопроекта разработаны в целях приведения регионального законодательства в соответствие действующим нормам федерального. На заседании профильного комитета заместитель председателя Государственного комитета по культуре Владимир Куприн подчеркнул, что актуализация законодательной базы в сфере библиотечного дела имеет важное значение, в том числе и для сохранения в фонде областной библиотеки краеведческих публикаций, периодических изданий, нормативных правовых актов.
 
В ходе обсуждения первого законопроекта депутат Лев Шлосберг («Яблоко») поинтересовался, каким образом он повлияет на муниципальные и частные библиотеки. Владимир Куприн пояснил, что действие документа распространяется только на государственные библиотеки, деятельность частных и муниципальных учреждений регламентируется федеральным законодательством.

Источник: Псковская Лента Новостей



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