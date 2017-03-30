Впервые написать «Тотальный диктант» можно будет на территории Псковского музея-заповедника

Принять участие в Международной образовательной акции «Тотальный диктант» можно будет в Писковичах и в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей PR-координатор проекта «Тотальный диктант» в Пскове Екатерина Родина, уже третий год псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден» дарит эту возможность псковичам. «В этом году приготовлено несколько сюрпризов и в нашем городе. Впервые появится возможность написать диктант на территории Псковского музея-заповедника. Эта площадка наверняка придется по вкусу всем любителям старины и исторической реконструкции. Еще одна площадка - в клубе ТИР соберет совсем иную категорию любителей русской словесности. Обе эти площадки порадуют псковичей и необычными личностями, согласившимися выступить «диктаторами», как их называют новосибирские организаторы», - рассказала она.

На ряд площадок регистрация является обязательным условием. Информацию следует уточнять на сайте проекта totaldict.ru/pskov

Акция пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран.

В Великих Луках оборудуют 3 площадки для желающих написать диктант: Великолукская академия физкультуры и спорта (пл. Юбилейная, 4), Великолукский филиал Петербургского университета путей сообщения (пр. Гагарина, 95) и Великолукская сельскохозяйственная академия (пл. А. Матросова, 1).

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, в которой могут взять участие все желающие. Она проводится в непринудительной форме, ее цель - дать возможность каждому человеку проверить свой уровень знаний русского языка, а также пробудить интерес общественности к повышению грамотности. Об условиях проведения тотального диктанта можно на официальном сайте totaldict.ru.

Автором диктанта в этом году стал писатель Леонид Юзефович. Результаты тотальной грамотности станут известны 12 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей