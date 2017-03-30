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Антон Минаков призвал «единороссов» из областного Собрания прислушиваться к оппозиции

30.03.2017 13:50 ПЛН, Псков

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков призвал коллег по парламенту из «Единой России» прислушиваться к оппозиции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной сессии регионального парламента. 
 
В ходе заседания парламентарии отменили действие сразу четырех законов области «Об универсальной электронной карте», принятых с 2012 по 2015 год. Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») поинтересовался у авторов законопроекта  «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Псковской области», сколько средств было потрачено на реализацию этих законов. 
 
Первый заместитель управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Олег Добрынин сообщил, что всего было выпущено 1500 карт по 300 рублей, общая сумма на реализацию законов составила 0,5 млн рублей.
 
«Нужно больше прислушиваться к голосу оппозиции. Мы предвидели это и говорили о том, что все равно закон будет отменен. Коллеги из "Единой России", прислушивайтесь к коллегам от оппозиции», - призвал Антон Минаков, напомнив о бурных дискуссиях 2012 года.
 
Председатель Собрания Александр Котов напомнил, что региональный парламент принимал данные законы в рамках действующего федерального закона. «Сейчас федеральный закон отменен, и мы отменяем свой областной закон», - заключил он. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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