В Великих Луках прошло межведомственное совещание по вопросу профилактики суицидов среди несовершеннолетних

Межведомственное совещание по вопросу профилактики суицидов среди несовершеннолетних состоялось сегодня, 30 марта, в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, совещание прошло под председательством Дмитрия Сахарова, руководителя управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Также в нем приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, первый заместитель главы города Сергей Гусев, и. о. главы администрации города Любовь Романова, руководители и специалисты территориальных органов Роскомнадзора и Роспотребнадзора, руководители региональных органов МВД, прокуратуры и Следственного комитета, главы муниципальных районов Псковской области, начальники муниципальных управлений образования Псковской области, председатели и ответственные секретари районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Темой межведомственного совещания стало обсуждение текущей ситуации по суицидам несовершеннолетних в Северо-Западном федеральном округе и Псковской области, освещение профилактической деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в рамках исполнения ими своих полномочий и разработка комплекса мер, направленных на противодействие пропаганде суицида среди несовершеннолетних в сети Интернет.

Как рассказал СМИ Д. Сахаров, с конца прошлого года по стране прокатилась волна самоубийств, совершенных подростками, состоящими в особых виртуальных сообществах в социальных сетях – так называемых «группах смерти». В этих группах используется специальный сленг, специальные хэштеги, руководят ими так называемые кураторы, которые в виде игры дают детям различные задания, постепенно доводя их до суицида. «Это не может нас не тревожить, поэтому Роскомнадзор совместно с другими заинтересованными органами начал бороться с этой проблемой, – отметил Дмитрий Сахаров. – Начиная с прошлого года, Роскомнадзором было заблокировано порядка 17 000 страниц такой тематики. Роскомнадзор активно ведет работу с социальными сетями, в целях профилактики активно действует межведомственная комиссия, куда входят также представители социальных сетей и Роспотребназора». По словам Д. Сахарова, с 1 января 2017 года ведомством заблокировано порядка 400 тысяч таких ссылок в соцсетях. Начиная с февраля, подобная работа проводится также с зарубежными социальными сетями, такими как «Твиттер» и «Инстаграм». В них заблокировано более тысячи страниц.

«Эту работу мы будем также активно продолжать совместно со всеми заинтересованными структурами, – подчеркнул руководитель Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. – Недавно мы проводили совещание с начальником полиции Псковской области, на котором он рассказал, что благодаря деятельности правоохранительных органов в Псковской области было предотвращено 5 суицидов. Полиция и прокуратура выявили этих подростков и смогли уберечь от беды».

Источник: Псковская Лента Новостей