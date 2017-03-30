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Виктор Дуля: Нужно принимать любой документ, который сыграл бы в пользу повышения материального благосостояния пожилых людей

30.03.2017 17:29 ПЛН, Псков

«Нужно принимать любой документ, который сыграл бы в пользу повышения материального благосостояния пожилых людей», - заявил член фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Дуля, комментируя решение об одобрении законопроекта «О пенсиях за выслугу лет муниципальным служащим в Псковской области» во втором чтении.
 
 
«Что касается пенсий, то, безусловно, это проблема очень серьезного масштаба в России. Категорически не хватает тех денег, которые люди получают под видом пенсии. Это даже пенсиями назвать нельзя, какое-то пособие. Безусловно, все, что касается пенсий и даже одного рубля в помощь пожилым людям, мы поддерживаем», - сказал он в ходе пресс-подхода по итогам очередной сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
«Вопрос о пенсиях муниципальным служащим особенно касается села. Ведь там заработки были низкие, поэтому пенсии, которые получают люди - смехотворные, мизерные. Мнение фракции однозначное, мы поддерживаем такие законопроекты», - заключил Виктор Дуля.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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