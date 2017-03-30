Виктор Дуля: Нужно принимать любой документ, который сыграл бы в пользу повышения материального благосостояния пожилых людей

«Что касается пенсий, то, безусловно, это проблема очень серьезного масштаба в России. Категорически не хватает тех денег, которые люди получают под видом пенсии. Это даже пенсиями назвать нельзя, какое-то пособие. Безусловно, все, что касается пенсий и даже одного рубля в помощь пожилым людям, мы поддерживаем», - сказал он в ходе пресс-подхода по итогам очередной сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос о пенсиях муниципальным служащим особенно касается села. Ведь там заработки были низкие, поэтому пенсии, которые получают люди - смехотворные, мизерные. Мнение фракции однозначное, мы поддерживаем такие законопроекты», - заключил Виктор Дуля.

Источник: Псковская Лента Новостей