Татьяна Лозницкая: Мы не сможем полностью оградить детей от интернета, но можем увлечь их альтернативными сайтами

Начальник управления образования администрации Великих Лук на совещании по вопросу профилактики суицидов среди несовершеннолетних обратила внимание на то, что очень важна альтернатива, которую можно предложить подросткам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

«Мы не сможем полностью оградить детей от пользования интернетом, и не преследуем такой цели, - сказала она. - Но вот увлечь их альтернативными сайтами, которые воспитывают в ребенке любовь к жизни и мотивируют его на успех - это очень важно, в этом направлении и работают педагоги. Очень важно, чтобы такие интернет-ресурсы, равно как и участие детей в олимпиадах и конкурсах, было бы бесплатным и общедоступным».

«В любой работе важна системность, а в работе с ребенком и его родителями системность выходит на первый план, – сказала начальник управления образования города. - Поэтому сейчас практикуется индивидуальный подход к каждому ребенку. С момента постановки ребенка на очередь в детский сад начинается профилактическая работа, в которой первостепенное внимание уделяется тем условиям, в которых воспитывается ребенок, обстановке в семье и удовлетворенности ребенка жизнью целом».

Как сообщила Т.Лозницкая, особое внимание управление образования уделяет работе с семьей: «Мы регулярно встречаемся с родителями на общегородских и общешкольных собраниях, работаем индивидуально, привлекаем самых лучших специалистов и службу сопровождения».

«Какова бы ни была экономическая ситуация, мы сохранили социальных педагогов, психологов, дефектологов, медицинских работников, которые систематически занимаются с каждым ребенком в отдельности», - подчеркнула она.

«Тема профилактики суицидов среди несовершеннолетних - очень актуальна, ее надо отрабатывать как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровне», - уверен первый заместитель главы города Сергей Гусев. Он заметил, что в целом проблема воспитания детей и подростков приобретает все большие размеры, и ей необходимо заниматься структурно, комплексно и последовательно. «Нужно искать новые методы и пути решения этой проблемы, чтобы дети и подростки были включены в общественную жизнь, их учеба и досуг были обеспечены и контролировались, – прокомментировал Сергей Гусев. – Нужно всеми средствами с самого детства формировать личность, для которой важны не потребительско-развлекательные интересы, а совесть, порядочность, стремление к внутреннему росту. Также немаловажно делать серьёзный акцент на пропаганде здорового образа жизни».

«Нужно понимать, в какое историческое время мы живем. Сейчас против нас идет информационная война, все те сайты, которые преподносят суицидальную информацию нашим детям, зарегистрированы за рубежом, – отметил С. Гусев. – Поэтому нужно воспитывать молодежь, ведь правильное духовно-нравственное воспитание поможет сделать ребенку правильный выбор».

«К счастью, в Великих Луках такая работа ведется», – подчеркнул он.

Напомним, межведомственное совещание по вопросу профилактики суицидов среди несовершеннолетних состоялось сегодня, 30 марта, в Великих Луках. Совещание прошло под председательством руководителя Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Сахарова.

Также в нем приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, первый заместитель главы города Сергей Гусев, и.о. главы администрации города Любовь Романова, руководители и специалисты территориальных органов Роскомнадзора и Роспотребнадзора, руководители региональных органов МВД, прокуратуры и Следственного комитета, главы муниципальных районов Псковской области, начальники муниципальных управлений образования Псковской области, председатели и ответственные секретари районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Фото Александра Воробьева.

Источник: Псковская Лента Новостей