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Мокрый снег возможен в Псковской области в последний день марта

30.03.2017 17:57 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 31 марта в Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ветер  восточных  направлений  5-10 м/сек.

Температура по области: ночью 0…-5 градусов, днем   0…+5 градусов.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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