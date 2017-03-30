Воспитанники кадетских корпусов России соберутся в Президентской библиотеке на ежегодную конференцию

Конференция-вебинар «День кадета в Президентской библиотеке», посвященная истории российского кадетского движения и его современному развитию, состоится 5 апреля в 10.00 по московскому времени. Мероприятие будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в режиме онлайн, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Президентской библиотеки.

В конференции примут участие воспитанники Нахимовского военно-морского училища, Санкт-Петербургского суворовского военного училища и Кадетского пожарно-спасательного корпуса Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

В режиме видео-конференц-связи к мероприятию присоединятся Тульское суворовское военное училище, Омский кадетский военный корпус, Кронштадтский морской кадетский военный корпус, Тверское суворовское военное училище и многие другие учреждения культуры и образования. Москву представит Пансион воспитанниц министерства обороны - единственное в России военное учебное заведение для девочек.

Перед воспитанниками кадетских корпусов выступит член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации Павел Корнаков. Он расскажет об истории Ордена Святого Александра Невского. Также в рамках конференции состоится показ фрагмента фильма «Александр Невский. Между Востоком и Западом».

В фонде Президентской библиотеки год от года растет число материалов, связанных с историей флота России, при активном участии специалистов ВМФ, сотрудников музеев и преподавательского состава крупнейших высших военно-морских училищ, таких как Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Традиционным стало проведение в Президентской библиотеке ежегодного Дня военно-морских знаний. В этот день сотни курсантов и офицеров-преподавателей слушают доклады о выдающихся деятелях истории и современных достижениях Военно-морского флота.

Сотрудничество Президентской библиотеки и учебных заведений, находящихся в ведении министерства обороны Российской Федерации, будет расширяться и крепнуть.

Источник: Псковская Лента Новостей