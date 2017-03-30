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В почтовом отделении в островской Дуловке продавали сигареты вблизи начальной школы

30.03.2017 18:09 ПЛН, Псков

В одном из почтовых отделений Островского района не соблюдается запрет на продажу табачной продукции вблизи образовательных учреждений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Островской межрайонной прокуратуре, была проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Установлено, что в почтовом отделении в деревне Дуловка Островского района осуществляется розничная продажа сигарет различных наименований. При этом в этом же здании располагается МБОУ «Дуловская начальная школа».

В то же время федеральным законодательством установлен запрет розничной продажи табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг. Данные изделия сняты с реализации.

В целях недопущения подобных нарушений впредь прокуратурой в адрес начальника  Островского почтамта УФПС Псковской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Продавец привлечена к дисциплинарной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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