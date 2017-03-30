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Федеральный проект «Молодежная команда страны» презентуют в областном Собрании депутатов

30.03.2017 18:42 ПЛН, Псков

В пресс-центре Псковского областного Собрания депутатов состоится презентация проекта «Молодежная команда страны», реализуемого совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и при поддержке Госдумы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

О задачах и возможностях проекта, направленного на обучение начинающих политиков, потенциальных кандидатов в депутаты муниципального уровня, расскажет его федеральный куратор - депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский.

В мероприятии также примут участие вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко, руководитель Государственного комитета области по молодежной политике Александр Егоров и председатель Молодежного парламента Денис Матвеев.

Источник: Псковская Лента Новостей



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