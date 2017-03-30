Сегодня: Четверг, 30 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Аренда Вейдерсы из неопрена Суперхиты мясных продуктов Для женщин-автомобилистов Возмущены и требуют опровержения Лучшая интерьерная печать в Пскове Конкурс на звание лучшей Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО
В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье, 2 апреля, в Псковской области возможно резкое потепление. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова,...13



Осужденные ИК-3, обучающиеся профессии повара, сдали выпускной экзамен

30.03.2017 21:16 ПЛН, Псков

12 осужденных исправительной колонии № 3, расположенной в п. Идрица, сдали выпускной квалификационный экзамен по профессии повара. Курс обучения длился 72 часа. За это время мастера производственного обучения преподали осужденным теоретический курс длительностью 36 учебных часов и столько же часов практических занятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Обучение осужденных - поваров столовой стало возможно благодаря заключенному ранее контракту исправительного учреждения с Опочецким индустриально-педагогическим колледжем. Преподаватели данного учебного заведения и возглавили экзаменационную комиссию, в состав которой вошли также представители руководства исправительного учреждения.

По итогам двухдневного экзамена, который совмещал в себе два теоретических вопроса и один практический, все осужденные получили на руки свидетельства государственного образца. По словам начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ИК-3 Сергея Воробьева, полученная осужденными специальность не только позволила повысить свои профессиональные навыки, но и поможет трудоустроиться после освобождения из мест лишения свободы.

Добавим, что обучение осужденных профессии повара запланировано во всех исправительных учреждениях Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь