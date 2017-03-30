Осужденные ИК-3, обучающиеся профессии повара, сдали выпускной экзамен

12 осужденных исправительной колонии № 3, расположенной в п. Идрица, сдали выпускной квалификационный экзамен по профессии повара. Курс обучения длился 72 часа. За это время мастера производственного обучения преподали осужденным теоретический курс длительностью 36 учебных часов и столько же часов практических занятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Обучение осужденных - поваров столовой стало возможно благодаря заключенному ранее контракту исправительного учреждения с Опочецким индустриально-педагогическим колледжем. Преподаватели данного учебного заведения и возглавили экзаменационную комиссию, в состав которой вошли также представители руководства исправительного учреждения.

По итогам двухдневного экзамена, который совмещал в себе два теоретических вопроса и один практический, все осужденные получили на руки свидетельства государственного образца. По словам начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ИК-3 Сергея Воробьева, полученная осужденными специальность не только позволила повысить свои профессиональные навыки, но и поможет трудоустроиться после освобождения из мест лишения свободы.

Добавим, что обучение осужденных профессии повара запланировано во всех исправительных учреждениях Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей