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Александр Васильев разбирался с проблемой обеспечения лекарственными препаратами псковичей

30.03.2017 18:23 ПЛН, Псков

Депутат Госдумы Александр Васильев в рамках региональной недели депутатов встретился с псковичами и обсудил проблемные вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На прием к депутату Государственной Думы от Псковской области и лидеру движения «Убитые дороги» Александру Васильеву пришли пять псковичей. В число проблем, которые волнуют жителей областного центра, вошли: благоустройство дворовых территорий; спорные вопросы, связанные с нарушением зоны застройки и необходимостью оборудования рекреационных площадок.

Также активист-общественник просил народного избранника предпринять усилия по внесению в федеральное законодательство норм, регулирующих предоставление субсидии инвалидам с военными травмами на приобретение автотранспорта, а также учитывать в проектах, касающихся благоустройства территории, доступность для людей с ограниченными возможностями.

Один из острых вопросов, донесённых до Александра Васильева, касался обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан, в частности больных сахарным диабетом.  

По всем вопросам, поступившим от псковичей, будут направлены запросы в соответствующие органы и приняты меры по их решению.

Источник: Псковская Лента Новостей



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