За два месяца работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок поступило более двух с половиной тысяч обращений

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Двоих мужчин будут судить за убийство гдовской пенсионерки, надругательство над ее телом, хищение драгоценностей и угоны3
Заведующего порховским учреждением здравоохранения будут судить за получение 1 млн рублей компенсации по фиктивным документам4
Общество
Депутат Госдумы Александр Козловский обсудил проблему отсутствия сотовой связи с активом Бежаницкого района2
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Член Союза писателей России Артем Тасалов принял участие в поэтическом видеопроекте библиотеки на Конной «Слушайте революцию!»1
Великолукский драмтеатр намерен организовать свою работу в обновленном здании в лучших театральных традициях России