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Псковские НКО будут получать государственную поддержку на срок не менее двух лет

30.03.2017 18:59 ПЛН, Псков

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) будут получать меры государственной поддержки на срок не менее двух лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, такие изменения в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области» приняли в двух чтениях депутаты областного Собрания на очередной сессии в четверг, 30 марта.

Изменения в закон Псковской области принимаются с целью приведения его в соответствие с федеральным. Ранее срок предоставления государственной поддержки социально ориентированным НКО не был прописан в законе.

Также в одну из статей добавлен пункт, согласно которому государственные организации, осуществляющие телерадиовещание, и печатные издания могут бесплатно предоставлять эфирное время, печатные площади и размещать материалы о деятельности некоммерческих организаций в сети Интернет.

Кроме того, органы государственной власти могут организовывать и содействовать в организации профессиональной подготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных НКО, а также в проведении обучающих, научных и практических мероприятий. Ранее закон предполагал только предоставление субсидии организациям на возмещение затрат на обучение и переподготовку сотрудников.

Источник: Псковская Лента Новостей



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