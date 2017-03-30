Псковские НКО будут получать государственную поддержку на срок не менее двух лет

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) будут получать меры государственной поддержки на срок не менее двух лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, такие изменения в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области» приняли в двух чтениях депутаты областного Собрания на очередной сессии в четверг, 30 марта.

Изменения в закон Псковской области принимаются с целью приведения его в соответствие с федеральным. Ранее срок предоставления государственной поддержки социально ориентированным НКО не был прописан в законе.

Также в одну из статей добавлен пункт, согласно которому государственные организации, осуществляющие телерадиовещание, и печатные издания могут бесплатно предоставлять эфирное время, печатные площади и размещать материалы о деятельности некоммерческих организаций в сети Интернет.

Кроме того, органы государственной власти могут организовывать и содействовать в организации профессиональной подготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных НКО, а также в проведении обучающих, научных и практических мероприятий. Ранее закон предполагал только предоставление субсидии организациям на возмещение затрат на обучение и переподготовку сотрудников.

Источник: Псковская Лента Новостей