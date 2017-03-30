С 3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста «Довмонт»

С 3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма корреспондента ГТРК «Псков» Никиты Ефимова «Довмонт». Как сообщает сайт телеканала, историко-документальный фильм рассказывает о жизни великого псковского князя.

Небесный покровитель и защитник Пскова. Талантливый полководец и опытный воин, не проигравший ни одного сражения. Прославленный князь, правившей Псковом 33 года до самой своей смерти. Дольше на Псковской земле не властвовал никто. Но что действительно реально известно, и почему псковского святого и благоверного князя Довмонта на своей исторической родине называют предателем и цареубийцей? Разобраться, где факты, а где легенды и мифы, попробует Никита Ефимов.

Телеканал «Страна» - общероссийский круглосуточный познавательный канал, который входит в группу каналов «Цифровое Телевидение» ВГТРК и «Ростелеком». Телеканал вещает в крупнейших спутниковых и кабельных сетях: «Ростелеком», «Триколор», «НТВ+», «Акадо», «Телекарта» и других.

Источник: Псковская Лента Новостей