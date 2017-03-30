Администрация Псковского района начинает принимать заявки на благоустройство дворов

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрация Псковского района начинает принимать заявки на благоустройство дворов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий Псковского района выделено 6,5 млн рублей. Согласно решению министерства строительства России 2/3 выделенных средств - 4,3 млн рублей, в обязательном порядке будут израсходованы на благоустройство дворовых территорий района, 2,2 млн будут направлены на благоустройство мест общего пользования.

Чтобы стать участником программы и сделать территорию вокруг комфортной для проживания, жителям района необходимо с 1 по 30 апреля 2017 г. (включительно) подать предложение, определиться с перечнем необходимых работ для включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района на 2017-2021 годы». Заявки принимаются от жителей населенных пунктов с численностью свыше 1000 человек.

Предложения принимаются в администрации Псковского района в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу: г. Псков, ул. О. Кошевого, д. 4, каб. 22.

За дополнительной информацией можно обратиться в Комитета по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству по адресу: г. Псков, ул. О. Кошевого, д. 4, каб. 31 или по телефону 8(8112) 724498.

Источник: Псковская Лента Новостей