Здоровье
Политика
Происшествия
Заведующего порховским учреждением здравоохранения будут судить за получение 1 млн рублей компенсации по фиктивным документам2
В Палкинском районе будут судить местного жителя, который отобрал у сестры украденные ею деньги и купил на них алкоголь9
Общество
В Псковской области выявлены грубые нарушения требований к антитеррористической защищенности исправительных учреждений
Воспитанники кадетских корпусов России соберутся в Президентской библиотеке на ежегодную конференцию
Спорт
Культура
Член Союза писателей России Артем Тасалов принял участие в поэтическом видеопроекте библиотеки на Конной «Слушайте революцию!»
Великолукский драмтеатр намерен организовать свою работу в обновленном здании в лучших театральных традициях России