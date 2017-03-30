В Псковской области выявлены грубые нарушения требований к антитеррористической защищенности исправительных учреждений

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области в результате проверки в исправительных учреждениях области выявлены грубые нарушения требований к антитеррористической защищенности объектов исправительных учреждений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в нарушение Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы и формы паспорта безопасности объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы, утвержденных постановлением правительства РФ от 14.11.2014 № 1193, в паспортах безопасности отсутствуют ситуационные планы объектов (территорий) с обозначением основных зданий (строений, сооружений), мест хранения легковоспламеняющихся веществ, расположения гидрантов (кранов), щитов, колодцев, артезианских скважин и пожарных водоемов, а также подъездных путей, транспортных коммуникаций на объектах (территориях) и их границ.

Отсутствуют поэтажные планы основных зданий (строений, сооружений) с экспликацией помещений, указанием материала исполнения стен, отражением схем их охраны, технических средств контроля, сигнализаций, видеонаблюдения, систем тревожной сигнализации, а также путей эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях.

Указанные нарушения в случае исполнения террористического акта не позволят своевременно и без потерь ликвидировать последствия террористического акта, и может привести к неоправданным человеческим жертвам.

Также данные нарушения свидетельствуют об отсутствии надлежащего ведомственного контроля со стороны сотрудников УФСИН России по Псковской области.

Выявленные нарушения внесены в обзорное представление прокуратуры Псковской области, которое направлено в адрес начальника УФСИН России по Псковской области.

Реальное устранение нарушений закона взято Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей