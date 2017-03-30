Депутат Госдумы Александр Козловский обсудил проблему отсутствия сотовой связи с активом Бежаницкого района

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Александр Козловский посетил Бежаницкий район, где провел встречу с жителями. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на ней был поднят широкий спектр вопросов и проблем, которые волнуют людей, живущих в сельской местности - это водоснабжение, финансирование сельских поселений, сельскохозяйственные субсидии. Но одной из главных тем стало отсутствие связи. Как отметил глава района Сергей Михеев, ее нет почти с четвертью населенных пунктов: нет покрытия сотовых операторов, нет возможности сделать какие-то объявления по радио. «Вот здесь есть главы поселений, когда надо что-то сообщить старшему в деревне, старосте, им приходится туда идти и устно что-то передавать», – сказал он.

Как ответил Александр Козловский, проблема отсутствия сотовой связи, не говоря уж об интернете, в небольших населенных пунктах стоит остро перед многими районами. «В ближайшее время мы организуем встречу в Государственной Думе с представителями Ростелекома, потому что вопросов накопилось для них очень много, – подчеркнул депутат. – И по линиям связи, и по интернету, который необходим для торговых точек и организаций. Да и для жителей сегодня интернет – это не роскошь, а скорее, необходимость».

В процессе обсуждения затронули проблему с обеспечением водой – сети сильно изношены, многие водонапорные башни заброшены. «Денег ни у районов, ни у поселений на это нет», – констатировал С.Михеев. «Вопрос водоснабжения надо решать в кратчайшие сроки», – отметил Александр Козловский, сообщив, что возьмет эту проблему под контроль.

Не остался без внимания и вопрос скудного бюджета поселений. «Я уверен, что в поселениях необходимо оставлять больше налогов, чтобы они могли нормально развиваться», – такую позицию высказал депутат Государственной думы, именно ее он будет отстаивать.

Несмотря на проблемы, которые есть, наверное, в каждом районе, участники встречи отмечали и позитивные изменения. В частности, от лица жителей Бежаницкого района его глава поблагодарил Александра Козловского за внимание, которое тот уделяет развитию культуры на селе. Напомним, что Александр Козловский считает необходимым поддерживать районные ДК, которые часто являются центром не только культурной, но и социальной жизни людей. Эту позицию он высказал на парламентских слушаниях на тему «Поддержка и развитие театральной и культурно-досуговой деятельности на муниципальном уровне», которые прошли в Госдуме в декабре прошлого года по инициативе депутатов Государственной думы от фракции «Единая Россия». На 2017 год партия «Единая Россия» определила два приоритетных проекта «Местные дома культуры» (с финансированием 1,4 млрд рублей на каждый год «трехлетки») и «Театры малых городов» (670 млн рублей на каждый год «трехлетки»).

Фото Александра Воробьева.

Источник: Псковская Лента Новостей