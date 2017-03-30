В Госдуму внесен документ о запрете продажи спиртосодержащей непищевой продукции ночью

Законодательное собрание Вологодской области внесло в Госдуму проект закона, предусматривающий запрет на продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25% с 23.00 до 8.00. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента, сообщает «Росбалт».

Предлагается также запрет на продажу такой продукции в нестационарных торговых объектах и с помощью торговых автоматов вне зависимости от времени суток.

Накануне похожий проект закона в Госдуму внесло Архангельское областное собрание депутатов. В документе, в частности, предлагается ввести запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции несовершеннолетним.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство получило поручение председателя правительства РФ о продлении действия запрета на реализацию розничной торговли спиртосодержащими жидкостями еще на 90 дней. По ее словам, на тот же срок будет приостановлена продажа и пищевых спиртосодержащих жидкостей, потребление которых резко выросло после запрета на торговлю различными спиртовыми концентратами и другими формально не предназначенными для приема внутрь растворами этилового спирта.

Источник: Псковская Лента Новостей