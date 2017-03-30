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Опубликовано расписание весенних ярмарок 2017 года в районах Псковской области

30.03.2017 22:18 ПЛН, Псков

Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области опубликовало расписание весенних ярмарок 2017 года. 

Наименование районов

Дата проведения весенней ярмарки 2017 года

Бежаницкий

не проводят

Великолукский

29.04.2017

Гдовский

29.04.2017

Дедовичский

не проводят

Дновский

29.04.2017

Красногородский

не проводят

Куньинский

не проводят

Локнянский

не проводят

Невельский

не проводят

Новоржевский

не проводят

Новосокольнич.

не проводят

Опочецкий

не проводят

Островский

не проводят

Палкинский

29.04.2017

Печорский

29.04. и 20.05.2017

Плюсский

30.04.2017

Порховский

не проводят

Псковский

не проводят

Пустошкинский

не проводят

Пушкиногорский

не проводят

Пыталовский

 

Себежский

не проводят

Стругокрасненский

29.04.2017

Усвятский

не проводят

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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