Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко поздравил ветерана Лидию Вишнякову с юбилеем

Депутат Великолукской городской Думы по округу № 3 Дмитрий Кравченко поздравил великолучанку Лидию Вишнякову с юбилеем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, 29 марта ей исполнилось 95 лет.

Пришли поздравить ветерана с праздником представители администрации города, социальной защиты населения. Депутат Дмитрий Кравченко зачитал поздравление президента РФ Владимира Путина и вручил подарок от губернатора Псковской области Андрея Турчака. «Такие люди, как вы, дорогая Лидия Ивановна, - это пример для всех нас. Вы прошли войну, восстановили разрушенную страну, воспитали детей. Можно только позавидовать вашей энергии и оптимизму. Спасибо вам!» - сказал Дмитрий Кравченко.

Он также отметил, что в Великих Луках со стороны руководства города, главы Николая Козловского проводится систематическая работа по улучшению условий жизни ветеранов, уделяется большое внимание людям старшего поколения.

Лидия Вишнякова прожила большую жизнь, и, по ее словам, как и у всех, в жизни было много и хорошего, и плохого. Тяжело пришлось в военные годы, когда она молодой девушкой в своем родном Ржеве встретила войну, когда работала на железной дороге и под вражеским огнем восстанавливала железнодорожное полотно. За свои трудовые подвиги она была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Затем - счастливые послевоенные годы, когда она вместе с мужем, офицером–фронтовиком Иваном Вишняковым изъездила всю страну от Дальнего Востока до города Великие Луки, рождение дочерей. И сегодня, несмотря на свой преклонный возраст, она интересуется жизнью города и страны, старается быть в курсе всех событий.

У Лидии Вишняковой большая дружная семья: две дочери, два внука и трое правнуков. Все они очень любят ее и в этот день собрались все вместе, чтобы поздравить с юбилеем.

Источник: Псковская Лента Новостей