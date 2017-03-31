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Экскурсия с сурдопереводом прошла в музее Псковского колледжа искусств

31.03.2017 10:49 ПЛН, Псков

Экскурсия для подопечных Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» состоялась в 28 марта в музее Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, гости познакомились с историей культурно-просветительного училища со дня открытия в 1963 году в п. Пушкинские Горы и до наших дней. Хранитель музея, руководитель студенческого клуба «Наследие» Маргарита Самойлова рассказала о старейших специальностях и специализациях - театральной, хореографической и библиотечной, значимых событиях для колледжа, ведущих преподавателях, творческих коллективах колледжа - хореографическом ансамбле «Юность», ансамбле народной песни «Очелье», театральной студии «Набат, 5».
 
 
Посетители музея имели возможность ознакомиться с экспонатами выставки «Портрет в интерьере театра», открытой к Международному дню театра - фотографиями разных лет, программами концертов, почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами и др.
В мероприятии приняли участие студенты 3 курса специализации «Театральное творчество» Андрей Чугуненко и Анастасия Петрова (мастер курса Л. Я. Масленникова), которые прочитали стихи С. Есенина и Г. Поженяна. Студентка 4 курса специализации «Фото и видеотворчество» познакомила с историей своей специализации и продемонстрировала фотографии в жанре пейзажа.
 
Отметим, что экскурсия шла с сурдопереводом. Подобные благотворительные мероприятия являются традиционными для музея колледжа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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