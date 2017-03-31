Экскурсия с сурдопереводом прошла в музее Псковского колледжа искусств

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На стройплощадке нового физкультурного комплекса в Великих Луках идет разработка котлована под здание бассейна
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Источник: Псковская Лента Новостей