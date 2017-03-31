Десантники проведут первое учение с применением батальона новейших боевых машин десанта и бронетранспортеров

Тактическое учение с применением недавно принятого в состав Тульского соединения ВДВ батальонного комплекта новейших боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» будет проведено в Рязанской области в апреле, сообщает пресс-служба ВДВ.

«В ходе учения десантники будут совершенствовать навыки в действии в сложных условиях местности и погоды во взаимодействии с подразделениями других родов войск», - говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс-АВН» в пятницу.

По информации пресс-службы, предусматривается, что учение пройдет с практическим десантированием личного состава и боевой техники из самолетов ВТА Ил-76, отработкой действий воздушного десанта по захвату и уничтожению объектов условного противника в наступлении и в обороне.

Кроме того, военнослужащие ВДВ, используя новейшую технику, отработают тактику действий в ходе рейда и ведения боя с последующим овладением выгодным рубежом и его удержанием. В ходе практических действий десант будет преодолевать зараженные участки местности и вести боевую стрельбу днем и в условиях ограниченной видимости.

Отмечается, что особенностью проводимых учений станет использование десантниками огневых и технических преимуществ новейших боевых машин при действиях в составе батальона.

Для десантников это будет практический опыт применения большого количества новейшей техники, обладающей огромной огневой мощью, информирует пресс-служба.

«Мероприятие боевой подготовки будет проходить в течение нескольких дней в круглосуточном режиме», - говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей