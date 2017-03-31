Кадастровая палата по Псковской области: Электронные услуги - получение информации простым и удобным способом

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области напоминает гражданам, что они могут получить государственные услуги Росреестра в электронном виде. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может получить услугу или воспользоваться сервисом, находясь дома или на работе.

Портал Росреестра предлагает гражданам и организациям удобные электронные сервисы, которые позволяют сэкономить время и быстро получить нужную информацию. Граждане могут отследить статус своей заявки, получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об объекте недвижимости на Публичной кадастровой карте.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» стали доступны новые сервисы, которые позволяют получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; о содержании правоустанавливающих документов; о переходе прав на объект недвижимости, а также кадастровый план территории.

Можно получить выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Также в электронном виде теперь можно подать одно заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав.

Также были доработаны и запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Кадастровой палаты.

Для сравнения в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области с января по март 2016 года количество предоставленных сведений в электронном виде составило около 13 тыс., а за аналогичный период текущего года – почти 65 тыс. Количество поданных заявлений за отчетный период 2016 года составило 263, а в 2017 году уже 325. Можно с уверенностью сказать, что наблюдается значительный прогресс, который будет продолжаться из года в год.

Интересно, что еще несколько лет назад использование пластиковых карт для оплаты товаров и услуг было для большинства россиян в новинку, а теперь сложно представить свою повседневную жизнь без них. Такой же путь предстоит пройти и электронным услугам, которые прочно входят в нашу жизнь, делая ее более комфортной, и скоро станут незаменимы для большинства жителей страны.

Источник: Псковская Лента Новостей