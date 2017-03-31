Яндекс исследовал, как псковичи тратят деньги на сайтах знакомств

Яндекс.Деньги изучили, как жители Северо-Западного федерального округа оплачивают различные опции на сайтах знакомств. Учитывались онлайн-платежи пользователей из Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Череповца, Мурманска, Вологды, Петрозаводска, Сыктывкара, Великого Новгорода, Пскова и других городов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Яндекс.Деньги».

Выяснилось, что чаще всего жители Северо-Запада тратят деньги на следующих сайтах знакомств: LovePlanet, Mamba, Dating, Badoo, «Теамо», eDarling, «Галактика знакомств», MyLove, Kisses, Bottlegame, Cupid Media, Tatarlove, Znakomstva-SiteLove. Интересно отметить, что активность пользователей, которые знакомятся по интернету, зависит от времени года. Так, пик платежей приходится на жаркий август, а наименьший интерес к таким площадкам люди проявляют с приходом зимы - в декабре.

На сайтах знакомств пользователи совершают в среднем два платежа в год. Средний чек - 345 рублей. Но на разных сервисах он сильно отличается: например, на Cupid Media - 1588 рублей, eDarling - 1474 рубля, «Теамо» - 832 рубля, LovePlanet - 368 рублей, Mamba - 253 рубля, Badoo - 241 рубль, MyLove - 232 рубля, Znakomstva-SiteLove - 195 рублей, на «Галактике знакомств» - 174 рубля, Bottlegame - 144 рубля, Dating - 119 рублей, Kisses - 107 рублей. Обычно на таких сайтах люди тратят деньги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим «невидимка».

В исследовании учитывались платежи пользователей Северо-Западного федерального округа через Яндекс.Кассу за период с февраля 2016 по март 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей