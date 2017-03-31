Участники досрочного периода ЕГЭ-2017 сдают 31 марта экзамен по математике

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года 31 марта в досрочный период ЕГЭ проходят экзамены по математике базового и профильного уровней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в досрочный период подали около 4,8 тысячи участников, экзамен пройдет в 128 пунктах проведения экзамена (ППЭ). На ЕГЭ по математике профильного уровня записались 16,8 тысячи участников, для его проведения будет задействовано 174 ППЭ.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года, в соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут).

Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Свои результаты участники экзаменов узнают на позднее 11 апреля 2017 года.

Досрочный период ЕГЭ в 2017 году проходит с 23 марта по 14 апреля. Основной период пройдет с 29 мая по 1 июля.

Источник: Псковская Лента Новостей