Юбилейный городской брейн-ринг по биологии прошел в Пскове

29 марта в Пскове прошла 25-я городская игра знатоков в области биологии «Брейн-ринг», в которой участвовали команды из 21 образовательного учреждения (школ и лицеев) города. Как сообщила Псковской Ленте Новостей координатор игры, педагог-организатор МБУ ДО «Эколого-биологический центр» Диана Жирова, ученики 7-10 классов состязались в сообразительности, выдержке, знании биологии и экологии.

25-й брейн-ринг, отметила она, - это и определенное подведение итогов. Благодарили руководителей команд – учителей. Звучали слова признательности учителям учителей – секундантам игры, кандидатам биологических наук Л. Урядовой и Д. Судницыной.

«Привлекает и школьников, и взрослых атмосфера игры: уважение к знаниям, внимание друг к другу; доброжелательность по отношению к соперникам; признание авторитета ученых; благодарность учителям. В общем, то, чего иногда не хватает нашим детям в повседневной жизни. И еще: игра проходит всегда радостно, и даже анекдотические ситуации никого не обижают, а лишь веселят. А загадочный «черный ящик»… С какой радостью команды убеждались в правильности своих ответов, доставая из «черного ящика» лупу или бересту, зубную щетку, плод киви или электрошокер», - рассказала Диана Жирова.

Борьба была очень напряженная, в финале сражались команды из школ №№ 2, 12, МПЛ №8, ЛЭОП №10, Гуманитарного лицея, ЦО ППК. До последнего момента было неясно, кто же выиграет игру 2017 года. Все решил дополнительный вопрос, и победила команда Центра образования «Псковский педагогический комплекс» (капитан Дмитрий Поваров, 10 кл., руководитель Алла Николаева). Именно в ППК и «полетела» мудрая сова – главный переходящий приз игры.

Источник: Псковская Лента Новостей