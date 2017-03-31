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Призывная кампания стартует в Псковской области

01.04.2017 08:46 ПЛН, Псков

Сегодня, 1 апреля, в Псковской области стартует очередная призывная кампания.  
 
 
В ВС РФ будут призваны порядка 150 тысяч призывников со всей России, с территории Западного военного округа - около 50 тысяч призывников. Норма призыва для Псковской области - порядка 900 призывников.
 
Как сообщил 29 марта военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков, призыв в регионе завершится 15 июля. 
 
Всем призывникам будут выдавать персональные электронные карты призывника. На нее заносится порядка 59 параметров, хотя рассчитана она на 99 параметров. Предполагается, что в ближайшее время в регионе заработает система «Возрождение», которая упростит постановку на воинский учет после прохождения службы.
 
Также на период следования призывникам выдается индивидуальный рацион питания, армейский несессер, в который входит около 30 наименований, сумка для личных вещей, сим-карты с деньгами для того, чтобы солдаты бесплатно могли связаться с родственниками, банковские карты, зимняя и летняя форма одежды.
 
70-80% призывников будут служить за пределами Псковской области. Останутся в регионе только те, чьи родители - пенсионеры или инвалиды, у которых есть семьи, жены и дети.

Источник: Псковская Лента Новостей



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