Подучетные уголовно-исполнительной инспекции приняли участие в профилактическом мероприятии «Твоя жизнь - в твоих руках»

Сотрудники УИИ УФСИН России по Псковской области провели профилактическое мероприятие для граждан, совершивших повторные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения. На встрече присутствовало более 20 осужденных, состоящих на учете в УИИ г. Пскова и филиале Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

К проведению мероприятия были привлечены представители областной прокуратуры, ОГИБДД УМВД по г. Пскову, наркологического диспансера и общественной организации «Здоровый город». Общей задача для каждого выступающего являлось создание у стоящих на учете в УИИ граждан мотивации к недопущению правонарушений и преступлений, законопослушному поведению, ведению здорового образа жизни и добропорядочного поведения.

По данным УИИ УФСИН России по Псковской области в 2016 году из 26 осужденных, совершивших повторные преступления после постановки на учет, 7 человек осуждены по ст. 264.1 УК РФ, т.е. вновь сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Наша жизнь зависит только от нашего выбора, в котором не должно быть места употреблению алкоголя за рулем. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча будет иметь положительный итог для тех, кто осужден за этот опасный вид правонарушения», - прокомментировала заместитель начальника - начальник отдела исполнения наказаний УИИ УФСИН России по Псковской области Юлия Иванова.

Добавим, подобные мероприятия проводятся УИИ УФСИН России по Псковской области ежеквартально и являются одной из форм профилактики повторных преступлений.

Источник: Псковская Лента Новостей