Опочецкая школьница стала победительницей конкурса «Псковская земля. История. Памятники. Люди»

28-29 марта в Пскове в седьмой раз проходил областной краеведческий конкурс ««Псковская земля. История. Памятники. Люди». В нем приняли участие 20 школьников из районов Псковской области, которые прошли отборочный тур.

Обращаясь к участникам, директор областного Центра туризма и экскурсий Владимир Григорьев отметил, что этот конкурс не только очень интересный, но и достаточно сложный, поэтому здесь собрались «самые умные дети области». С приветственным словом и пожеланиями успешной работы выступил заместитель начальника Главного управления образования Псковской области Геннадий Барышников.

Традиционно конкурс состоял из трех этапов: атрибуция музейного экспоната, краеведческая викторина, написание и защита эссе на заданную тему.

Опочецкий район на конкурсе представляла десятиклассница средней школы №4 Елизавета Леонова. Как сообщила Псковской Ленте Новостей научный руководитель опочанки Ольга Григорьева, первый тур конкурса проходил в Псковском музее-заповеднике, где каждый участник получил для атрибуции музейный экспонат. Лизе достался значок «За освоение новых земель». С этим заданием опочанка справилась блестяще, получила высший бал и награждена грамотой за 1 место в данном конкурсе. Краеведческая викторина (второй тур) была посвящена юбилейным датам (205-летие Отечественной войны 1812 г., 775-летие Ледового побоища, 435-летие снятия осады Пскова от войск Стефана Батория и др.) и Году экологии. В этом конкурсе Лиза заняла 2 место, уступив 2 балла ученику псковского многопрофильного лицея (награждена грамотой за 2 место). В первый же день конкурса проходил и третий этап – написание творческой работы. Юным краеведам была предложена тема «Охранять природу – значит охранять Родину». Старшеклассница из Опочки выполнила работу в форме экскурсии по трем национальным особо охраняемым природным объектам Псковской области: Себежский национальный парк, Полистовский заповедник и Ремдовский заказник. Эта работа также получила очень высокую оценку жюри. На следующий день все участники защищали свои работы. По итогам всех конкурсов Елизавета Леонова стала абсолютным победителем, награждена грамотой и ценным подарком. По положению, победитель конкурса становится лауреатом федеральной премии. Ольга Григорьева, научный руководитель школьницы, также награждена грамотой за подготовку лауреата конкурса и получила благодарность за многолетнее и плодотворное сотрудничество с областным центром туризма и экскурсий.

Пока конкурсанты выполняли задания, для педагогов были проведены три занятия. Первоначально они посетили реставрационную мастерскую музея-заповедника, где смогли познакомиться с работой реставраторов древних псковских икон. «Всех поразило, насколько длителен (иногда от 20 до 40 лет) процесс реставрации, сколько терпения, скрупулезности, таланта, и даже выдумки должно быть у человека этой профессии», - поделилась Ольга Григорьева. Второе занятие было посвящено принципам оформления учащимися научно-исследовательских работ, которое провела Людмила Алиева, преподаватель ПсковГУ. Особый интерес вызвало занятие, проведенное опочецким краеведом Александром Кондратеней. Он на примере составления родословной схемы своей семьи (по линии матери) показал каким образом, где можно найти сведения о своих предках, как работать с архивными источниками (метрическими книгами, ревизскими сказками и т.п.).

Источник: Псковская Лента Новостей