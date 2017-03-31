Члены фракции «Единой России» обсудили проблемные вопросы развития свиноводства в Псковской области

Собрание фракции партии «Единая Россия» состоялось в Псковском областном Собрании депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на повестке дня стоял вопрос развития свиноводства в Псковской области, а также проблемах, связанных с отходами свиноводства, путях и способах из разрешения.

После того, как начальник главного государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов провел видеопрезентацию и озвучил контрольные цифры, касающиеся развития свиноводческих комплексов на территории региона, к нему, а также руководителю Управления Росприроднадзора по Псковской области и представителям Великолукского свиноводческого комплекса стали поступать вопросы.

В частности, членов фракции интересовала организация процесса обеззараживания отходов свиноводства и насколько безопасны для экологической среды, применяемые при этом технологии.

В обсуждении поднятой темы активное участие принял депутат Государственной Думы Александр Козловский, находящийся в Псковской области в рамках региональной недели.

Тревога партийцев связана с обращениями граждан, поступающими в местные отделения «Единой России» и органы муниципального самоуправления.

Судя по ответам на поставленные вопросы, проблемы, связанные с экологической безопасностью на предприятиях свиноводческого комплекса, решаются с применением самых совершенных технологических процессов, осуществляется постоянный мониторинг ситуации, а по всем обращениям жителей проводятся проверки и в случае нарушений, они оперативно устраняются.

Источник: Псковская Лента Новостей