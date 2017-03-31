Узнать о своих долгах захотели более 100 посетителей гипермаркета «Империал» в Пскове

В пункт «Мобильный пристав» гипермаркета «Империал» в Пскове в период с 17.00 до 20.00 обратились более 100 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области, дежурство в гипермаркете вели три судебных пристава-исполнителя, по одному из ОСП г. Пскова №1, ОСП г. Пскова №2 и ОСП Псковского района.

Несколько посетителей оказались должниками и оплатили свои долги в 500-800 рублей сразу у приставов-исполнителей на месте.

Граждане обращались в пункт «Мобильный пристав» не только проверить себя на задолженность, но также проверить, нет ли задолженности у друзей и близких родственников. Многие обращались к приставам и просто за консультацией с вопросами по арестам банковских карт, взыскания алиментных платежей, а также о принципах работы электронных сервисов службы судебных приставах.

Напоминаем, что на исполнении, в Управлении ФССП России по Псковской области находится более 170 тысяч исполнительных производств, в отношении тех, кто вовремя не оплатил штрафы, налоги, кредиты, задолженность по ЖКХ и алименты.

Судебные приставы настоятельно рекомендует жителям Пскова и области не дожидаться применения принудительных мер взыскания, а вовремя оплачивать свои долги.

Источник: Псковская Лента Новостей