Узнать о своих долгах захотели более 100 посетителей гипермаркета «Империал» в Пскове

|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
В пункт «Мобильный пристав» гипермаркета «Империал» в Пскове в период с 17.00 до 20.00 обратились более 100 человек.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области, дежурство в гипермаркете вели три судебных пристава-исполнителя, по одному из ОСП г. Пскова №1, ОСП г. Пскова №2 и ОСП Псковского района.
Несколько посетителей оказались должниками и оплатили свои долги в 500-800 рублей сразу у приставов-исполнителей на месте.
Граждане обращались в пункт «Мобильный пристав» не только проверить себя на задолженность, но также проверить, нет ли задолженности у друзей и близких родственников. Многие обращались к приставам и просто за консультацией с вопросами по арестам банковских карт, взыскания алиментных платежей, а также о принципах работы электронных сервисов службы судебных приставах.
Напоминаем, что на исполнении, в Управлении ФССП России по Псковской области находится более 170 тысяч исполнительных производств, в отношении тех, кто вовремя не оплатил штрафы, налоги, кредиты, задолженность по ЖКХ и алименты.
Судебные приставы настоятельно рекомендует жителям Пскова и области не дожидаться применения принудительных мер взыскания, а вовремя оплачивать свои долги.
Источник: Псковская Лента Новостей