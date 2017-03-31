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Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 апреля доиндексируют на 0,38%

01.04.2017 09:00 ПЛН, Псков

Дополнительная индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет проведена с 1 апреля на 0,38%, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Это автоматически вытекает из закона (...) Для этого не нужно принимать решения правительства, так Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету, чтобы с первого апреля страховая часть была проиндексирована еще на плюс 0,38%», - сказал министр.

В феврале страховая пенсия была проиндексирована на уровень фактической инфляции (5,4%), однако в законе о бюджете закладывался прогнозный показатель, который выше на 0,38%, чем прогнозный. В правительстве велись дискуссии о том, проводить дополнительную индексацию на 0,38% или нет.

Как пояснил М.Топилин, нюанс в том, что индексация будет проведена автоматически, и для этого «не нужно постановление правительства».

Правительство приняло решение об индексации социальной пенсии на 1,5% с 1 апреля - она касается пенсионного обеспечения инвалидов, ветеранов и участников боевых действий, ликвидаторов последствий аварий на Чернобыльской АЭС.

После повышения средний размер пенсии составит 8 774 рубля. Дети-инвалиды будут получать 13 026 рублей.

По мнению Минтруда, данная индексация улучшит жизнь почти 4 млн человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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