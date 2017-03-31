Проект реставрации здания ПТЛ заказала администрация Пскова

|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
На сайте госзакупок опубликован конкурс на выполнение работ по разработке исследовательской и проектно-реставрационной документации для выполнения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем)» 1916 года, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 9 (учебно-административное здание МБОУ «Псковский технический лицей») .
Заказ размещен администрацией Пскова. Начальная (максимальная) цена контракта - 5 млн 532 тысячи рублей.
Источник финансирования - субсидия на реализацию программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2017 год.
Источник: Псковская Лента Новостей