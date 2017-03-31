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Проект реставрации здания ПТЛ заказала администрация Пскова

31.03.2017 14:02 ПЛН, Псков

На сайте госзакупок опубликован конкурс на выполнение работ по разработке исследовательской и проектно-реставрационной документации для выполнения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем)» 1916 года, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 9 (учебно-административное здание МБОУ «Псковский технический лицей») .

Заказ размещен администрацией Пскова. Начальная (максимальная) цена контракта - 5 млн 532 тысячи рублей.

Источник финансирования - субсидия на реализацию программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2017 год.

Источник: Псковская Лента Новостей



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