Проект реставрации здания ПТЛ заказала администрация Пскова

На сайте госзакупок опубликован конкурс на выполнение работ по разработке исследовательской и проектно-реставрационной документации для выполнения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем)» 1916 года, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 9 (учебно-административное здание МБОУ «Псковский технический лицей») .

Заказ размещен администрацией Пскова. Начальная (максимальная) цена контракта - 5 млн 532 тысячи рублей.

Источник финансирования - субсидия на реализацию программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2017 год.

Источник: Псковская Лента Новостей